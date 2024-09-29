Hasil Semifinal IBL All Indonesian 2024: Pelita Jaya Jakarta Sikat Prawira Harum Bandung 69-63

JAKARTA – Pelita Jaya Bakrie Jakarta sukses melenggang ke partai final ajang Indonesian Basketball League (IBL) All Indonesian 2024 seusai menumbangkan Prawira Harum Bandung dengan skor 69-63. Mereka akan menghadapi Satria Muda Pertamina Jakarta di partai puncak.

Laga final antara Pelita Jaya dan Satria Muda akan mulai digelar pada Kamis 3 Oktober 2024 dan akan menggunakan sistem best of three. Sementara itu, duel antara Dewa United dan Prawira Bandung dalam memperebutkan tempat ketiga rencananya akan digelar pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Jalannya Pertandingan

Laga semifinal antara Prawira Harum Bandung dan Pelita Jaya dimulai dengan tempo yang cukup cepat, kedua tim bermain terbuka dan bergantian mencoba untuk mencuri poin. Baik Prawira maupun Pelita Jaya mampu bertahan dengan baik hingga kuarter pertama hanya berakhir dengan skor 16-15 untuk Pelita Jaya.

Kuarter kedua kembali berjalan dengan tempo yang cukup cepat. Yudha Saputera dan kawan-kawan berusaha keras untuk bisa mengejar ketertinggalan satu poin pada kuarter kedua ini.

Usaha yang dilakukan Prawira Bandung tak membuahkan hasil yang diharapkan. Pasalnya, Pelita Jaya justru mampu memperlebar keunggulan menjadi 35-22 pada akhir kuarter kedua.

Prawira tampil lebih apik pada kuarter ketiga, terutama pemain andalannya, Yudha Saputera yang sudah mengoleksi 20 poin. Namun, Pelita Jaya masih mampu unggul dengan skor 50-39 memasuki kuarter terakhir.