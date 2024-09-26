Akui Ada Rencana Pensiun, Hendra Setiawan Segera Umumkan Gantung Raket di Akhir 2024?

JAKARTA – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan mengakui telah memiliki rencana untuk pensiun. Namun, ia tentu harus membicarakan hal itu dengan berbagai pihak, termasuk pihak keluarga, jadi partner bermain Mohammad Ahsan itu baru bisa mengetahui bakal pensiun atau tidak pada akhir 2024 nanti.

Pada akhir Agustus 2024 lalu, Hendra Setiawan telah menginjak usia 40 tahun. Sudah lebih dari dua dekade dirinya menjadi pebulutangkis profesional dengan segudang prestasi yang membanggakan, termasuk medali emas Olimpiade Beijing 2008.

Di usia yang tak muda lagi, dirinya dan duetnya, Mohammad Ahsan, yang kini berusia 37 tahun, masih aktif berkompetisi di berbagai ajang BWF World Tour pada tahun ini. Namun, performa mereka memang sudah terlihat menurun musim ini.

Buktinya, Ahsan/Hendra gugur di babak pertama atau kedua sebanyak sembilan kali dari 10 turnamen yang mereka ikuti tahun ini. Hanya sekali pasangan berjuluk The Daddies itu bisa melangkah jauh yakni ketika menjadi runner up Australia Open 2024 pada Juni lalu.

Dengan kondisi yang ada, Hendra pun mengungkapkan bahwa saat ini dirinya dan Ahsan sudah tak punya target apa-apa lagi di sisa musim ini. Mereka kemungkinan akan mentas dalam tiga atau empat turnamen lagi.

“Kalau dari saya sih mungkin untuk tahun ini enggak ada target apa-apa lagi ya. Karena lolos World Tour Final pun susah. Jadi ya mungkin sisa tiga atau empat pertandingan lagi buat saya,” kata Hendra kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/9/2024).