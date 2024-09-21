Serangkaian Sengkarut PON XXI Aceh-Sumut 2024

ACEH - Dua hari menjelang PON dimulai, Menpora Dito Ariotedjo menerima keluhan dan laporan dari atlet terkait permasalahan konsumsi.

Pada saat itu, Dito langsung mengambil sikap dan pihak PB PON wilayah Aceh, langsung menggelar rapat membahas masalah tersebut.

Alhasil, keluhan berkaitan dengan konsumsi tersebut, belum ada perbaikan, hingga puncaknya para atlet ramai-ramai memposting kondisi makanan yang dinilai tidak layak, dan sering terlambat.

Selain masalah konsumsi, pada Rabu Malam, 11 September 2024, kapten tim sepak bola putra Sumatera Utara, Alif Eka Risky, dikeroyok oleh beberapa pemain dari kontingen Papua Barat, di salah satu hotel di Banda Aceh.

Tim Papua Barat diduga menuduh tim Sumut main mata, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Sulteng.