HOME SPORTS SPORT LAIN

Datangkan Juara Dunia di Acara Duo Masters, POBSI Harap Pebiliar Indonesia Semakin Termotivasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |06:19 WIB
Datangkan Juara Dunia di Acara Duo Masters, POBSI Harap Pebiliar Indonesia Semakin Termotivasi
Duo Masters berlangsung pada 24-25 September 2024 (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JUARA dunia biliar 9 bola 2023, Francisco Sanchez Ruiz, ambil bagian dalam acara Duo Masters yang didukung PB POBSI. Humas PB POBSI, Morry Zoom, berharap kehadiran sang juara dunia itu bisa memotivasi pebiliar Indonesia.

Duo Masters yang diinisiasi oleh Moor Production berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 24-26 September 2024. Selain menghadirkan Ruiz, ada juga sang juara Eropa 9 bola 2023, David Alcaide. Karena itu, acara tersebut bertajuk Duo Masters.

 

Adapun acara Duo Masters ini berlangsung di tiga lokasi yang berbeda. Pada hari ini, acara itu digelar di Daruma Pool & Cafe, Tangerang, Banten. Pencinta biliar Tanah Air cukup ramai hadir ke lokasi untuk melihat aksi Alaide dan Ruiz.

Morry, selaku Humas PB POBSI dan Founder Moor Production mengungkap alasan pihaknya mendatangkan langsung Ruiz dan Alaide. Sebab dia berharap, kehadiran pebiliar kenamaan ini ke Tanah Air bisa menambah motivasi para atlet biliar Indonesia untuk bisa mendunia.

 BACA JUGA:

“Harapannya pasti selalu orang bilang klise, tapi pasti dengan adanya acara dengan mendatangkan juara dunia membuat para pecinta biliar Indonesia semakin termotivasi,” kata Morry kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (24/9/2024).

“Sekadar informasi, saya mengenal seorang juara dunia Francisco tahun 2006 pada saat beliau berusia 18 tahun. Saat itu dia baru mulai dan sekarang terbukti dia menjadi juara dunia,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
