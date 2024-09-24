Alasan Duo Masters Digelar di 3 Tempat Berbeda

Ajang biliar Duo Masters digelar di tiga tempat berbeda karena alasan tertentu (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

TANGERANG – Pencinta biliar Indonesia menyambut antusias acara bertajuk Duo Masters yang menghadirkan dua pebiliar anyar, yakni Francisco Sanchez Ruiz dan David Alcaide. Humas PB POBSI, Morry Zoom menyampaikan, acara Duo Masters akan berlangsung di tiga tempat berbeda karena antusiasme yang tinggi.

Untuk diketahui, acara Duo Masters yang diinisiasi oleh Moor Production berlangsung sejak hari ini, Selasa (24/9/2024) sampai Kamis 26 September 2024. Acara ini berlangsung di tiga tempat berbeda.

Pada hari pertama ini, acara dibuka di Daruma Pool & Coffee, Tangerang, Banten. Kemudian, Rabu 25 September 2024, berpindah lokasi di Cempaka Mas, dan hari terakhir di Bekasi.

Morry, yang juga merupakan Founder Moor Production mengungkapkan diselenggarakannya acara itu di tiga tempat karena antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sebab, jika digelar di satu tempat saja, hal itu tidak memungkinkan.

“Eksibisi mulai tanggal 24-26 September 2024 di 3 venue yang berbeda. Antusiasmenya lumayan tinggi. Makanya kita harus bikin di tiga tempat yang berbeda. Karena kalau di satu tempat saja takutnya waktunya tidak memungkinkan,” tutur Morry kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (24/9/2024).

Selain itu, bakal ada bintang tamu di tiap harinya. Contohnya pada hari ini, Morry mengundang Delon Indonesian Idol dan legenda bulu tangkis Indonesia, Marcus Gideon.

“Hari pertama di sini, kedatangan tamu Delon Indonesian Idol dan juga pebulu tangkis Marcus Gideon. Jadi 2 orang yang suka banget main billiar kita undang kesini,” ujarnya.