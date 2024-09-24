Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Alasan Duo Masters Digelar di 3 Tempat Berbeda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |18:52 WIB
Alasan Duo Masters Digelar di 3 Tempat Berbeda
Ajang biliar Duo Masters digelar di tiga tempat berbeda karena alasan tertentu (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

TANGERANG – Pencinta biliar Indonesia menyambut antusias acara bertajuk Duo Masters yang menghadirkan dua pebiliar anyar, yakni Francisco Sanchez Ruiz dan David Alcaide. Humas PB POBSI, Morry Zoom menyampaikan, acara Duo Masters akan berlangsung di tiga tempat berbeda karena antusiasme yang tinggi.

Untuk diketahui, acara Duo Masters yang diinisiasi oleh Moor Production berlangsung sejak hari ini, Selasa (24/9/2024) sampai Kamis 26 September 2024. Acara ini berlangsung di tiga tempat berbeda.

Marcus Gideon berpasangan dengan David Alcaide di laga eksibisi Duo Masters (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Pada hari pertama ini, acara dibuka di Daruma Pool & Coffee, Tangerang, Banten. Kemudian, Rabu 25 September 2024, berpindah lokasi di Cempaka Mas, dan hari terakhir di Bekasi.

Morry, yang juga merupakan Founder Moor Production mengungkapkan diselenggarakannya acara itu di tiga tempat karena antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sebab, jika digelar di satu tempat saja, hal itu tidak memungkinkan.

“Eksibisi mulai tanggal 24-26 September 2024 di 3 venue yang berbeda. Antusiasmenya lumayan tinggi. Makanya kita harus bikin di tiga tempat yang berbeda. Karena kalau di satu tempat saja takutnya waktunya tidak memungkinkan,” tutur Morry kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (24/9/2024).

Selain itu, bakal ada bintang tamu di tiap harinya. Contohnya pada hari ini, Morry mengundang Delon Indonesian Idol dan legenda bulu tangkis Indonesia, Marcus Gideon.

“Hari pertama di sini, kedatangan tamu Delon Indonesian Idol dan juga pebulu tangkis Marcus Gideon. Jadi 2 orang yang suka banget main billiar kita undang kesini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement