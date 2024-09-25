Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dalam Tren Positif, Waktunya Marc Marquez Juara MotoGP Mandalika 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |13:00 WIB
Dalam Tren Positif, Waktunya Marc Marquez Juara MotoGP Mandalika 2024?
Marc Marquez saat berduel dengan Pedro Acosta di lintasan (Foto: MotoGP)
MARC Marquez dalam tren positif jelang tampil di MotoGP Mandalika 2024. Tak heran, rider andalan Gresini Racing itu pun menjadi salah satu favorit juara pada balapan nanti.

Ya, para pembalap akan kembali bersaing di lintasan akhir pekan ini. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah balapan seri ke-15.

The Baby Alien menatap balapan di Surkuit Mandalika musim ini dengan kepercayaan diri tinggi. Bagaimana tidak, dalam tiga balapan utama terakhir, Marc Marquez selalu naik podium.

Marc Marquez berturut-turut menang di MotoGP Aragon 2024 dan MotoGP San Marino 2024. Juara dunia enam kali kelas MotoGP itu kemudian berhasil finis ketiga di MotoGP Emiliano Romagna 2024 pada Minggu 22 September 2024 kemarin.

Penampilan apik di tiga balapan terakhir praktis membuat Marc Marquez cukup dijagokan untuk meraih podium di MotoGP Mandalika 2024. Rider asal Spanyol itu dinilai sudah menemukan kembali performa terbaiknya dengan motor Ducati.

Namun, di sisi lain, Marc Marquez mengaku tidak terlalu percaya diri dengan peluangnya memenangi flyaway races atau balapan di luar Eropa. Rider asal Spanyol itu mengaku hanya akan bisa menang jika kondisi balapan cukup aneh.

Halaman:
1 2
