4 Pembalap Indonesia yang Bakal Tampil di MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Mario Aji

SEBANYAK 4 pembalap Indonesia bakal ikut tampil di ajang MotoGP Mandalika 2024. Akan tetapi, mereka tidak akan turun di kelas premier, melainkan di kelas-kelas di bawahnya.

Seperti diketahui, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dari ajang balap motor terbesar di dunia, yakni MotoGP. Untuk ketiga kalinya, balapan akan digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Pada balapan yang digelar 27 hingga 29 September 2024 ini, akan ada tiga kelas yang dipertandingkan, yakni kelas Moto3, Moto2, dan kelas premier alias MotoGP. Selain itu, ada pula gelaran Asia Talent Cup (ATC) yang merupakan salah satu kompetisi yang menjadi pintu menuju MotoGP.

Dari banyaknya balapan yang akan digelar, nantinya akan ada 4 pembalap Indonesia yang akan ikut serta turun balapan di MotoGP Mandalika 2024. Lantas siapa saja mereka? Berikut adalah daftarnya.

4. Fadillah Arbi Aditama





Pembalap lain yang akan ikut balapan adalah Fadillah Arbi Aditama. Berbeda dengan Mario Suryo Aji, Arbi saat ini berkarir di kelas Moto3. Selain itu, ia nantinya akan balapan di Sirkuit Mandalika dengan status pembalap wildcard.

Ini menjadi kali kedua Fadillah Arbi Aditama turun sebagai pembalap wildcard Moto3 di Sirkuit Mandalika. Di tahun lalu, ia juga ikut membalap di sirkuit kebanggaan Indonesia itu dan finis di posisi ke-17.