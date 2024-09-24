Berpasangan dengan David Alcaide, Marcus Gideon Lakoni Laga Eksibisi Lawan Juara Dunia Biliar

TANGERANG - Momen menarik tersaji pada acara bertajuk Duo Masters yang didukung oleh PB POBSI. Legenda bulu tangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, unjuk kebolehannya dalam olahraga biliar.

Acara Duo Masters ini digelar di Daruma Pool & Coffee Metropolis Town Square, Tangerang, Banten pada Selasa (24/9/2024). Acara ini merupakan inisiasi dari Moor Production yang didukung oleh PB POBSI.

Yang menarik pada acara ini, para pencinta bola sodok Tanah Air bisa melihat langsung dua pebiliar anyar dunia. Sosok yang dimaksud adalah Juara Dunia Biliar 9 Bola 2023, Francisco Sanchez Ruiz dan Juara Eropa 9 Bola 2023, David Alcaide.

Walau pun memang, sejatinya Ruiz dan Alcade sebelumnya turut mengikuti rangkaian Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Namun, kali ini para pencinta biliar bisa melakukan meet and greet dengan mereka.

Pada hari pertama acara Duo Masters, Moor Production turut menghadirkan bintang tamu. Pada hari ini, bintang tamunya adalah penyanyi Delon jebolan Indonesian Idol, dan Marcus Gideon yang merupakan legenda bulu tangkis.

Ruiz, Alcaide, Delon, dan Gideon pun menjalani laga ekshibisi. Di mana, Gideon berpasangan dengan Alcaide, sementara Delon berduet dengan Ruiz sang juara dunia. Pasangan yang mencapai poin dua, maka akan keluar sebagai pemenang.