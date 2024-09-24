Juarai Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger Optimis Bisa Masuk Skuad Timnas Biliar Indonesia

Pebiliar Indonesia, Juan Tiger optimis bisa lolos Seleknas demi masuk ke Timnas Biliar Indonesia. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)

JAKARTA – Pebiliar klub Tiger, Juan senang bukan main usai menjuarai Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Kini pebiliar yang akrab disapa Juan Tiger itu lantas makin optimis bisa masuk ke skuad Tim Nasional (Timnas) Biliar Indonesia lewat jalur Seleksi Nasional (Seleknas).

Juan tampil gemilang sepanjang pagelaran Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Puncaknya, dia berhasil keluar sebagai juara dan diganjar hadiah uang sebesar Rp50 juta.

Pebiliar berusia 31 tahun itu menjadi juara setelah mengalahkan Febriyan Tepong dari Jawa Timur di final yang berlangsung pada Senin (23/9/2024) sore WIB di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Sempat unggul 5-1, Juan nyaris terkejar oleh lawannya di angka 3-5, tetapi akhirnya dia sukses mengunci kemenangannya dengan skor 6-3.

Juan pun menyebut bahwa dirinya memang sempat lengah di final sehingga Febriyan bisa memangkas ketertinggalannya. Dia mengaku terlalu menikmati pertandingan setelah selalu bermain ngotot di babak-babak sebelumnya.

“Saya hampir lengah karena saya lihat lawan saya di final juga sudah ada tekanan, mainnya tidak seperti sebelumnya, jadi saya bermainnya agak santai, tapi itu kesalahan besar. Untung saya menang, kalo enggak itu jadi kesalahan besar,” kata Juan kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (24/9/2024).

“Karena dari babak 128, 64, 32 besar, sampe final saya tidak kasih kesempatan untuk lawan, saya mainnya bener-bener menikmati di final tadi,” tambahnya.