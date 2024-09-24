Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Juarai Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger Optimis Bisa Masuk Skuad Timnas Biliar Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |05:38 WIB
Juarai Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger Optimis Bisa Masuk Skuad Timnas Biliar Indonesia
Pebiliar Indonesia, Juan Tiger optimis bisa lolos Seleknas demi masuk ke Timnas Biliar Indonesia. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pebiliar klub Tiger, Juan senang bukan main usai menjuarai Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Kini pebiliar yang akrab disapa Juan Tiger itu lantas makin optimis bisa masuk ke skuad Tim Nasional (Timnas) Biliar Indonesia lewat jalur Seleksi Nasional (Seleknas).

Juan tampil gemilang sepanjang pagelaran Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Puncaknya, dia berhasil keluar sebagai juara dan diganjar hadiah uang sebesar Rp50 juta.

Pebiliar berusia 31 tahun itu menjadi juara setelah mengalahkan Febriyan Tepong dari Jawa Timur di final yang berlangsung pada Senin (23/9/2024) sore WIB di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Sempat unggul 5-1, Juan nyaris terkejar oleh lawannya di angka 3-5, tetapi akhirnya dia sukses mengunci kemenangannya dengan skor 6-3.

Juan pun menyebut bahwa dirinya memang sempat lengah di final sehingga Febriyan bisa memangkas ketertinggalannya. Dia mengaku terlalu menikmati pertandingan setelah selalu bermain ngotot di babak-babak sebelumnya.

Juan Tiger juara Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

“Saya hampir lengah karena saya lihat lawan saya di final juga sudah ada tekanan, mainnya tidak seperti sebelumnya, jadi saya bermainnya agak santai, tapi itu kesalahan besar. Untung saya menang, kalo enggak itu jadi kesalahan besar,” kata Juan kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (24/9/2024).

“Karena dari babak 128, 64, 32 besar, sampe final saya tidak kasih kesempatan untuk lawan, saya mainnya bener-bener menikmati di final tadi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement