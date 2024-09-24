Sejumlah Pembalap Tiba di Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024, Ada yang Liburan Dulu!

SEJUMLAH pembalap MotoGP sudah tiba di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024. Bahkan, ada yang memilih berlibur dulu sebelum disibukkan dengan pekan balapan!

Pemimpin klasemen MotoGP 2024, Jorge Martin, sempat membagikan momen saat tiba di Bali pada Senin 23 September malam WIB. Bahkan, pada Selasa (24/9/2024) pagi WIB, rider Pramac Ducati itu sudah langsung menjalani aktivitas olahraga di gym.

Selain itu ada Aleix Espargaro yang memboyong keluarganya di MotoGP Indonesia kali ini. Bersama sang istri dan kedua anaknya, pembalap Aprilia Racing itu langsung mendarat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bahkan tanpa membuang waktu, Espargaro langsung liburan. Pada unggahan story-nya di Instagram @aleixespargaro, ia tampak mengelilingi pulau menggunakan kapal.

Ada pula pembalap Trackhouse Racing MotoGP Team, Miguel Oliveira, yang membagikan momen kedatangannya di Indonesia. Ia mengunggah video dari dalam pesawat saat mendarat di Indonesia.

"Tiba di Indonesia," tulis keterangan Oliveira dengan menambahkan bendera Merah Putih.