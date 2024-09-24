Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tiba di Indonesia, Jorge Martin Banjir Keringat Jelang MotoGP Mandalika 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |16:18 WIB
Tiba di Indonesia, Jorge Martin Banjir Keringat Jelang MotoGP Mandalika 2024
Jorge Martin terpantau banjir keringat saat berada di Indonesia (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

JORGE Martin terpantau sudah tiba di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembalap tim Pramac Ducati itu langsung banjir keringat! Ada apa?

Runner-up MotoGP 2023 itu baru saja melakoni penerbangan jauh dari Italia menuju Indonesia. Sebab, Martin tampil di MotoGP Emilia Romagna 2024, Minggu 22 September malam WIB, di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico.

Jorge Martin

Usai balapan, Martin ketahuan menumpang jet pribadi bersama Aleix Espargaro. Keduanya diyakini terbang dari Italia ke Doha, Qatar, mengingat El Capitan terlihat menaiki pesawat komersial menuju Indonesia.

Entah ada dalam penerbangan yang sama atau tidak, Martin terpantau sudah tiba di Indonesia. Ia tidak langsung menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), melainkan singgah dulu di Bali!

Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya @89jorgemartin, Selasa 23 September 2024 malam WIB. Ia banjir keringat yang kemungkinan besar usai olahraga.

Dalam sebuah sesi tanya jawab bersama MotoGP, Martin mengaku berolahraga setiap hari. Walau begitu, ia tidak rutin berlatih di gymnasium untuk menjaga kebugarannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement