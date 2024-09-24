Tiba di Indonesia, Jorge Martin Banjir Keringat Jelang MotoGP Mandalika 2024

JORGE Martin terpantau sudah tiba di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembalap tim Pramac Ducati itu langsung banjir keringat! Ada apa?

Runner-up MotoGP 2023 itu baru saja melakoni penerbangan jauh dari Italia menuju Indonesia. Sebab, Martin tampil di MotoGP Emilia Romagna 2024, Minggu 22 September malam WIB, di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico.

Usai balapan, Martin ketahuan menumpang jet pribadi bersama Aleix Espargaro. Keduanya diyakini terbang dari Italia ke Doha, Qatar, mengingat El Capitan terlihat menaiki pesawat komersial menuju Indonesia.

Entah ada dalam penerbangan yang sama atau tidak, Martin terpantau sudah tiba di Indonesia. Ia tidak langsung menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), melainkan singgah dulu di Bali!

Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya @89jorgemartin, Selasa 23 September 2024 malam WIB. Ia banjir keringat yang kemungkinan besar usai olahraga.

Dalam sebuah sesi tanya jawab bersama MotoGP, Martin mengaku berolahraga setiap hari. Walau begitu, ia tidak rutin berlatih di gymnasium untuk menjaga kebugarannya.