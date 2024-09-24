Kisah Pembalap Spanyol Terbangun Usai Dengar Sholawat Tarhim dari Masjid Dekat Sirkuit Mandalika

KISAH pembalap Spanyol pertama terbangun usai dengar sholawat tarhim dari masjid dekat area Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, ia nampak keheranan.

Hal itu terjadi pada gelaran balap di Sirkuit Mandalika pada 2022. Ketika itu, pembalap bernama Marcos Ramirez tampil di ajang Moto2 Mandalika 2022 atau gelaran pertama di sirkuit tersebut pada 18-20 Maret.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Ramirez menjelaskan dirinya terbangun sekira pukul 05.00 WITA atau 04.00 WIB. Pembalap yang ketika itu berusia 25 tahun, memasang wajah masih mengantuk.

Walau terheran-heran, Ramirez tampak menikmati kumandang sholawat tarhim. Ia pun mengunggah rekaman suara tersebut ke akun media sosial miliknya.

“Kehidupan di Indonesia. Pada pukul lima pagi," ujar Ramirez dalam unggahan di akun Instagram @24marcosramirez itu.

Sebagai informasi, sholawat tarhim sudah menjadi tradisi di Indonesia yang dikumandangkan menjelang adzan shubuh. Sholawat tarhim dikumandangkan agar umat Islam bisa mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat subuh.