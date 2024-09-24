Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Spanyol Terbangun Usai Dengar Sholawat Tarhim dari Masjid Dekat Sirkuit Mandalika

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |17:25 WIB
Kisah Pembalap Spanyol Terbangun Usai Dengar Sholawat Tarhim dari Masjid Dekat Sirkuit Mandalika
Marcos Ramirez terbangun dan heran dengar sholawat tarhim berkumandang (Foto: Lambe GP)
A
A
A

KISAH pembalap Spanyol pertama terbangun usai dengar sholawat tarhim dari masjid dekat area Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, ia nampak keheranan.

Hal itu terjadi pada gelaran balap di Sirkuit Mandalika pada 2022. Ketika itu, pembalap bernama Marcos Ramirez tampil di ajang Moto2 Mandalika 2022 atau gelaran pertama di sirkuit tersebut pada 18-20 Maret.

Marcos Ramirez

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Ramirez menjelaskan dirinya terbangun sekira pukul 05.00 WITA atau 04.00 WIB. Pembalap yang ketika itu berusia 25 tahun, memasang wajah masih mengantuk.

Walau terheran-heran, Ramirez tampak menikmati kumandang sholawat tarhim. Ia pun mengunggah rekaman suara tersebut ke akun media sosial miliknya.

“Kehidupan di Indonesia. Pada pukul lima pagi," ujar Ramirez dalam unggahan di akun Instagram @24marcosramirez itu.

Sebagai informasi, sholawat tarhim sudah menjadi tradisi di Indonesia yang dikumandangkan menjelang adzan shubuh. Sholawat tarhim dikumandangkan agar umat Islam bisa mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat subuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement