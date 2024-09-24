Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Top MotoGP yang Doyan Nasi Goreng Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Marc Marquez

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |11:59 WIB
2 Pembalap Top MotoGP yang Doyan Nasi Goreng Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Marc Marquez
Marc Marquez kala berada di Mandalika. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
2 pembalap top MotoGP yang doyan nasi goreng Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024 menarik diulas. Salah satunya ada Marc Marquez.

Ya, sejumlah pembalap MotoGP akan segera merasakan lagi serba-serbi soal Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, ajang balap MotoGP akan memasuki seri MotoGP Mandalika 2024 pada akhir pekan ini.

Tepatnya, MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27 hingga 29 September 2024. Selama berada di Indonesia sejumlah pembalap bisa memanjakan lidahnya dengan kuliner khas Tanah Air.

Apalagi, sejumlah pembalap diketahui menyukai masakan khas Indonesia, salah satunya nasi goreng. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 2 pembalap top MotoGP yang doyan nasi goreng Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024:

2. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Salah satu pembalap top MotoGP yang doyan nasi goreng Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024 adalah Fabio Quartararo. Momen menarik pun pernah dilakukan Fabio Quartararo kala membahas soal nasi goreng.

Dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, Quartararo mendapat pertanyaan soal makanan favorit di Negeri Jiran. Tetapi, pembalap berjuluk El Diablo itu sulit menyebutkan nama makanan yang digemarinya di Malaysia itu karena tidak mengetahui namanya.

Quatararo kemudian meminta sang reporter untuk merekomendasikan nama makanan khas Malaysia. Sang reporter kemudian turut menyebut nama nasi goreng.

Menariknya, Quartararo langsung protes ke reporter itu. Sebab, dia mengetahui bahwa nasi goreng adalah makanan khas Indonesia. Dia memahaminya karena memang gemar menyantap makanan itu.

Halaman:
1 2
