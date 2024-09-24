Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Usai MotoGP Emilia Romagna 2024, Marc Marquez Akui Jorge Martin Punya Kans Besar Jadi Juara Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |11:23 WIB
Usai MotoGP Emilia Romagna 2024, Marc Marquez Akui Jorge Martin Punya Kans Besar Jadi Juara Dunia
Marc Marquez (kiri), Enea Bastianini, dan Jorge Martin di podium MotoGP Emilia Romgna 2024. (Foto: MotoGP)
MISANO – Usai gelaran MotoGP Emilia Romagna 2024, pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin memimpin klasemen sementaran dengan keunggulan 24 poin dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di urutan kedua. Melihat kondisi itu, Marc Marquez (Gresini Ducati) pun mengakui Martin kini memiliki kans paling besar untuk menjadi juara dunia karena tengah unggul.

Ajang adu balap MotoGP semakin memanas setelah edisi Emilia Romagna. Balapan yang berlangsung di Sirkuit Misano, Italia pada Minggu (22/9/2024) itu berhasil dimenangkan oleh Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Namun, balapan itu bukan hanya tentang Bastianini, melainkan soal persaingan Martin dan Francesco Bagnaia untuk juara di MotoGP 2024. Kedua pembalap itu saat ini menduduki posisi teratas di klasemen sementara.

Martinator -julukan Jorge Martin- yang finis kedua di Emilia-Romagna kini memimpin klasemen dengan perolehan 341 poin. Sedangkan, Bagnaia yang menempati posisi kedua dengan selisih 24 angka harus legawa kehilangan poin karena terjatuh di Sirkuit Misano.

Jorge Martin

Menganalisis peluang Jorge Martin, Marquez meyakini pembalap asal Spanyol itu bisa dibilang sudah mengunci gelar juara usai Emilia-Romagna. The Baby Alien menilai kesalahan kecil akan berpengaruh untuk perebutan juara musim ini.

“Ternyata yang memimpin, meski keunggulannya kecil, punya kemungkinan lebih besar dibandingkan yang kedua. Saat ini yang difavoritkan adalah Martín karena memiliki keunggulan,” kata Marquez dikutip dari Motosan, Selasa (24/9/2024).

1 2
