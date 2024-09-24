5 Pembalap Top yang Dipastikan Tak Ikut Parade MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Francesco Bagnaia!

ADA 5 pembalap top yang dipastikan tak ikut parade MotoGP Mandalika 2024 yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia pada Rabu 25 September 2024 mendatang. Entah apa yang membuat kelima rider top itu absen dalam parade tersebut, padahal banyak nama besar yang justru ikut seperti halnya Marc Marquez hingga Jorge Martin.

Setidaknya ada 12 pembalap yang memeriahkan parade MotoGP Mandalika 2024. Martin yang kini memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2024 dipastikan ikut, serta Marquez yang merupakan salah satu bintang dari ajang balap tersebut.

Kendati demikian, sang juara dunia MotoGP 2022 dam 2023, Francesco Bagnaia, justru absen di parade MotoGP Mandalika 2024. Termasuk ada sejumlah rider top lainnya yang juga akan melewatkan parade dan langsung bersiap-siap menghadapi MotoGP Mandalika 2024 yang digelar di Sirkuit Mandalika, pada 27-29 September 2024.

Berikut 5 Pembalap Top yang Dipastikan Tak Ikut Parade MotoGP Mandalika 2024:

5. Brad Binder





Binder saat ini merupakan berada di peringkat kelima pada klasemen MotoGP 2024. Rider Red Bull KTM itu menjadi satu-satunya rider di luar Ducati yang berada di lima besar klasemen musim ini.

Itu berarti Binder mampu bersaing dengan kuatnya motor Desmosedici. Aksi Binder pun sejauh ini terbilang naik-turun dan baru mencatatkan satu podium, yakni ketika menjadi runner-up di MotoGP Qatar 2024.

4. Joan Mir





Joan Mir adalah pembalap utama Repsol Honda semenjak Marc Marquez hengkang di akhir MotoGP 2023. Sayangnya, Mir justru masih kesulitan memaksimalkan potensi motor RC213V.

Tercatat sang juara dunia MotoGP 2020 itu belum pernah finis 10 besar di MotoGP 2024 ini. Tak heran Mir pun kini berada di peringkat 19 meski berstatus sebagai pembalap top.