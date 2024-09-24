Jadwal Parade MotoGP Mandalika 2024 di Mataram: Diikuti 12 Pembalap, Ada Marc Marquez hingga Jorge Martin!

JADWAL parade MotoGP Mandalika 2024 di Mataram akan diulas dalam artikel ini. Parade yang digelar jelang MotoGP Mandalika 2024 itu akan diikuti sejumlah pembalap top MotoGP, di antaranya ada Marc Marquez hingga Jorge Martin.

Ya, ajang MotoGP Mandalika 2024 akan segera bergulir. Tepatnya, balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 27 hingga 29 September 2024.

Sebelum rangkaian utama MotoGP Mandalika 2024 bergulir, para pembalap diagendakan melakukan parade di Kota Mataram. Tepatnya, parade akan digelar pada Rabu 25 September 2024.

Parade MotoGP Mandalika 2024 di Mataram akan diikuti 12 pembalap. Salah satunya ada pembalap asal Indonesia, yakni Mario Aji.

Kemudian, sejumlah pembalap tersohor di MotoGP juga siap ikut parade. Sebelas pembalap MotoGP 2024 itu adalah Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Raul Fernandez, Luca Marini, dan Alex Rins.