Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024: Juan Tiger vs Febriyan Tepong di Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:27 WIB
Hasil Lengkap Semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024: Juan Tiger vs Febriyan Tepong di Final!
Berikut hasil lengkap semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL lengkap semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel seru pun akan tersaji di final dengan mempertemukan pebiliar Juan Tiger vs Febriyan Tepong.

Pertandingan semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah selesai digelar di Daruma Pool & Cafe, Tangerang, pada Senin (23/9/2024). Hasilnya, Juan Tiger dan Febriyan Tepong sukses mengantongi tiket ke partai final.

Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Juan Tiger tampil memukau melawan Ahong Oryza. Pada awalnya, dia sempat kesulitan memasukkan bola karena strategi apik yang diterapkan oleh Ahong.

Bahkan, Ahong banyak memasukkan bola pada gim pertama. Namun, dia melakukan kesalahan di momen krusial yang membuat Juan bisa mengabisi bola dengan mudah dan unggul 1-0.

Selepas itu, Juan mampu tampil lebih dominan. Dia bermain dengan sangat apik dengan memasukkan satu per satu bola sampai bisa menambah keunggulannya menjadi 2-0.

Sayangnya, Juan gantian melakukan kesalahan saat bola tersisa sedikit saja pada gim ketiga sehingga Ahong bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 1-2. Akan tetapi, setelah itu Juan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya lagi dan sukses memperlebar keunggulannya menjadi 3-1.

Juan benar-benar tak terbendung lagi dalam dua gim berikutnya. Alhasil, dia sukses mengunci kemenangannya pada gim keenam dengan skor 5-1.

Pada pertandingan semifinal lainnya, Febriyan Tepong berhasi mengatasi perlawanan Dodot Red Ball. Dia menang dengan skor 5-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement