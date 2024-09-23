Hasil Lengkap Semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024: Juan Tiger vs Febriyan Tepong di Final!

HASIL lengkap semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel seru pun akan tersaji di final dengan mempertemukan pebiliar Juan Tiger vs Febriyan Tepong.

Pertandingan semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah selesai digelar di Daruma Pool & Cafe, Tangerang, pada Senin (23/9/2024). Hasilnya, Juan Tiger dan Febriyan Tepong sukses mengantongi tiket ke partai final.

Juan Tiger tampil memukau melawan Ahong Oryza. Pada awalnya, dia sempat kesulitan memasukkan bola karena strategi apik yang diterapkan oleh Ahong.

Bahkan, Ahong banyak memasukkan bola pada gim pertama. Namun, dia melakukan kesalahan di momen krusial yang membuat Juan bisa mengabisi bola dengan mudah dan unggul 1-0.

Selepas itu, Juan mampu tampil lebih dominan. Dia bermain dengan sangat apik dengan memasukkan satu per satu bola sampai bisa menambah keunggulannya menjadi 2-0.

Sayangnya, Juan gantian melakukan kesalahan saat bola tersisa sedikit saja pada gim ketiga sehingga Ahong bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 1-2. Akan tetapi, setelah itu Juan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya lagi dan sukses memperlebar keunggulannya menjadi 3-1.

Juan benar-benar tak terbendung lagi dalam dua gim berikutnya. Alhasil, dia sukses mengunci kemenangannya pada gim keenam dengan skor 5-1.

Pada pertandingan semifinal lainnya, Febriyan Tepong berhasi mengatasi perlawanan Dodot Red Ball. Dia menang dengan skor 5-2.