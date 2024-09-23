Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024: Juan Tiger Tantang Ahong Oryza, Dodot Red Ball Lawan Febriyan Tepong!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |15:15 WIB
Hasil Lengkap Perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024: Juan Tiger Tantang Ahong Oryza, Dodot Red Ball Lawan Febriyan Tepong!
Berikut hasil lengkap perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL lengkap perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diulas dalam artikel ini. Hasil manis diraih sejumlah pebiliar hingga menciptakan duel seru di babak berikutnya, di antaranya mempertemukan Juan Tiger yang menantang Ahong Oryza hingga Dodot Red Ball lawan Febriyan Tepong.

Pertandingan babak perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah selesai digelar pada Senin (23/9/2024) siang WIB di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Hasilnya, pertandingan menarik bakal tersaji di semifinal.

Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Di babak perempatfinal, sang unggulan, Juan Tiger, bermain sangat gemilang menghadapi Yudha D’Palace. Meski begitu, sang lawan sempat memberikan perlawanan yang cukup ketat.

Bahkan, Juan nyaris terkejar saat memimpin 4-3. Namun, pada akhirnya dia bisa menghabisi bola yang ada pada game delapan untuk menyegel kemenangannya dengan skor 5-3.

Pada laga lainnya, Febriyan Tepong juga mampu mengamankan kemenangan. Dia menyikat Nuel NB dengan skor 5-3.

Partai tersebut berjalan cukup ketat. Kedua pemain saling kejar mengejar angka sampai akhirnya Febriyan Tepong menyegel kemenangannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement