Hasil Lengkap Perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024: Juan Tiger Tantang Ahong Oryza, Dodot Red Ball Lawan Febriyan Tepong!

HASIL lengkap perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diulas dalam artikel ini. Hasil manis diraih sejumlah pebiliar hingga menciptakan duel seru di babak berikutnya, di antaranya mempertemukan Juan Tiger yang menantang Ahong Oryza hingga Dodot Red Ball lawan Febriyan Tepong.

Pertandingan babak perempatfinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah selesai digelar pada Senin (23/9/2024) siang WIB di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Hasilnya, pertandingan menarik bakal tersaji di semifinal.

Di babak perempatfinal, sang unggulan, Juan Tiger, bermain sangat gemilang menghadapi Yudha D’Palace. Meski begitu, sang lawan sempat memberikan perlawanan yang cukup ketat.

Bahkan, Juan nyaris terkejar saat memimpin 4-3. Namun, pada akhirnya dia bisa menghabisi bola yang ada pada game delapan untuk menyegel kemenangannya dengan skor 5-3.

BACA JUGA: Empat Pemain Ini Diprediksi Bakal Lolos ke Semifinal Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Pada laga lainnya, Febriyan Tepong juga mampu mengamankan kemenangan. Dia menyikat Nuel NB dengan skor 5-3.

Partai tersebut berjalan cukup ketat. Kedua pemain saling kejar mengejar angka sampai akhirnya Febriyan Tepong menyegel kemenangannya.