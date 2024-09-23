Advertisement
MOTOGP

Kisah Kocak Marc Marquez, Pembalap Ducati yang Pulang dari Indonesia Sambil Menenteng Kardus

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:06 WIB
Kisah Kocak Marc Marquez, Pembalap Ducati yang Pulang dari Indonesia Sambil Menenteng Kardus
Marc Marquez bawa kardus. (Foto: Twitter)
A
A
A

KISAH kocak Marc Marquez menarik untuk diulas. Sebab, pembalap Ducati itu pernah pulang dari Indonesia sambil menenteng kardus.

Hal itu terjadi dalam kunjungannya ke Indonesia pada 2016. Pada saat itu, The Baby Aliens - julukan Marc Marquez- datang dalam rangka pembuatan iklan motor All New Honda CBR 250RR dengan mengelilingi Sirkuit Sentul menggunakan motor tersebut.

Marc Marquez

Selepas urusan pembuatan video iklan tersebut beres, Marquez pun bergegas untuk terbang menuju Malaysia, tempat di mana balapan MotoGP berikutnya digelar, yakni Sirkuit Sepang. Akan tetapi, sebuah hal menarik terlihat saat dirinya berada di bandara.

Kala itu, tampak mantan pembalap Honda yang kini membelot ke Ducati itu menenteng sebuah kardus merek salah satu air mineral Indonesia. Tidak diketahui secara pasti apa isi kardus tersebut. Namun, kuat dugaan, kardus yang ditenteng Marquez itu berisi barang bawaan yang tak cukup untuk dimasukkan ke dalam koper.

Aksi Marquez yang pulang dari Indonesia dengan menenteng kardus ini pun viral di media sosial. Akibat hal tersebut, The Baby Aliens dianggap sangat melokal dan dirasa cocok untuk tinggal di Indonesia.

Fakta menariknya, dalam waktu dekat, Marc Marquez akan kembali datang ke Indonesia. Namun bukan untuk pembuatan iklan, dirinya datang bersama tim Gresini Ducati untuk melakoni balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Bukan tidak mungkin, saat pulang nanti dirinya akan kembali sambil menenteng kardus.

Namun sayangnya, Marquez datang ke Indonesia dengan catatan yang kurang apik. Sebab sejak Sirkuit Mandalika masuk menjadi salah satu sirkuit di MotoGP, Marquez belum sekalipun berhasil menaklukkan sirkuit ini. Tercatat, ia selalu crash yang membuatnya tak pernah finis di Mandalika.

1 2
