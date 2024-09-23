Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sindiran Menohok Marc Marquez soal Enea Bastianini yang Tak Diinvestigasi Usai Menang Kontroversial di MotoGP Emilia Romagna 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |20:11 WIB
Sindiran Menohok Marc Marquez soal Enea Bastianini yang Tak Diinvestigasi Usai Menang Kontroversial di MotoGP Emilia Romagna 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

SINDIRAN menohok Marc Marquez soal Enea Bastianini yang tak diinvestigasi usai menang kontroversial di MotoGP Emilia Romagna 2024 menarik diulas. Enea Bastianini sendiri diketahui sukses meraih kemenangan dalam yang digelar pada kemarin malam itu.

Ya, Enea Bastianini jadi sorotan besar usai berhasil menang di balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024. Balapan itu sendiri digelar di Sirkuit Misano, San Marino, pada MInggu 22 September 2024 malam WIB.

Enea Bastianini

Meski menang, Enea Bastianini dinilai meraih hasil manis itu secara kontroversial. Pasalnya, Enea Bastianini melakukan aksi yang merugikan pembalap lain.

Tepatnya, hal itu terjadi kala Enea Bastianini mencoba menyalip Jorge Martin yang terus memimpin balapan usai Francesco Bagnaia terjatuh. Kala itu, Enea Bastianini mencoba menyalip Martin di tikungan tetapi dengan cara kotor.

Bahkan, aksinya nyaris membuat Jorge Martin tertabrak karena overtake mengerikan Enea Bastianini. Martin bisa tetap balapan dan tak terjatuh usai melebar.

Insiden ini turut jadi sorotan Marc Marquez. Dia tampak jengkel karena Enea Bastianini tak diinvestigasi usai menang kontroversial di MotoGP Emilia Romagna 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
