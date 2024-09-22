Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Meski Turnamen Lokal, Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 Terasa seperti Ajang Internasional

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |15:37 WIB
Meski Turnamen Lokal, Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 Terasa seperti Ajang Internasional
Mansion Sport 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: PB POBSI)
TANGERANG – Turnamen biliar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 disambut baik oleh para pebiliar Indonesia, apalagi ajang tersebut turut menghadirkan sang juara dunia. Hal itu lantas membuat Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 terasa seperti ajang biliar internasional.

Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 digelar pada 20-23 September. Ajang ini berlangsung di Daruma Pool & Coffee yang merupakan pool house terbesar di Indonesia dengan total 108 meja yang ada.

Secara keseluruhan terdapat 128 peserta dari seluruh Indonesia berkompetisi dalam turnamen ini. Akan tetapi, tidak ada bintang nasional yang akan mentas di ajang ini karena memang diperuntukan untuk para pemula yang berada di level Handicap 4 dan 5.

Mansion Sport 9 Ball Open Tournament 2024

Pada hari ini, Minggu (22/9/2024), babak 64 besar dimainkan. Mereka akan memperebutkan tiket ke babak 32 besar yang bakal digelar esok hari.

Para peserta terlihat sangat antuasias tampil di turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp150 juta itu. Terlebih lagi, nantinya hadiah juara Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diberikan oleh dua pemain kelas dunia, yakni Francisco Sanchez Ruiz dan David Alcaide yang sama-sama berasal dari Spanyol.

Salah satu peserta yang menyambut positif turnamen ini adalah Rivo Abas yang berasal dari Kabupaten Karawang. Kata dia, turnamen nasional ini terasa seperti ajang internasional.

“Kalau dibanding-bandingkan, kita enggak mau membanding-bandingkan ya (dengan turnamen lain), tapi untuk event ini memang sangat rasa internasional menurut saya,” kata Rivo Abas kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (22/9/2024).

