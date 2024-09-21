Total Hadiah Capai Rp153 Juta, Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 Jadi Buruan Pebiliar Pemula

MANSION Sports 9 Ball Open Tournament 2024 digelar di Daruma Pool & Coffee, Tangerang pada 20 hingga 23 September 2024. Memperebutkan total hadiah mencapai Rp153 juta, banyak pebiliar pemula antusias mengikuti ajang bergengsi yang satu ini.

Selain hadiah yang menggiurkan, turnamen ini juga digelar di venue yang masuk kategori luar biasa. Daruma Pool & Coffee berstatus sebagai pool house terbesar di Indonesia dengan total 108 meja yang tersedia.

(128 pebiliar ikut serta di Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

Menurut pantauan tim MNC Portal Indonesia, tercatat ada 128 pebiliar dari seluruh Indonesia yang berkompetisi dalam turnamen ini. Namun, tidak ada bintang nasional yang mentas di Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Penyebabnya karena turnamen ini digelar untuk para pemula yang berada di level Handicap 4 dan 5.

Humas PB POBSI, Morry, yang menjadi penyelenggara turnamen ini mengatakan Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 memang sengaja diselenggarakan untuk pemula. Tujuannya untuk pembinaan para pemain di Tanah Air.

“Jadi kenapa saya bikin turnamen ini untuk pemula, karena biasanya memang turnamen dengan hadiah di atas Rp150 juta itu sponsor maunya yang ikut atlet nasional. Justru karena itu saya terpanggil untuk bikin buat pemula karena untuk pembinaan,” kata Morry saat dihubungi via telefon oleh MNC Portal Indonesia.

Seperti kata Morry, meski hanya diikuti pebiliar pemula, total hadiah yang ditawarkan sekelas turnamen biliar untuk para pemain nasional. Hal itulah yang membuat Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 terasa spesial.