HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Emilia-Romagna 2024: Bidik Kemenangan, Jorge Martin Tebar Ancaman ke Francesco Bagnaia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |12:57 WIB
MotoGP Emilia-Romagna 2024: Bidik Kemenangan, Jorge Martin Tebar Ancaman ke Francesco Bagnaia
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MISANO – Pembalap Ducati Pramac, Jorge Martin, bidik kemenangan di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Dia pun tebar ancaman ke rival terberatnya sejauh ini, yakni Francesco Bagnaia, dengan memastikan bakal bisa mengasapi para lawannya.

Seri balapan kali ini akan berlangsung di Sirkuit Misano Marco Simoncelli, Misano, Italia pada Minggu (22/9/2024) pukul 18.00 WIB. Jorge Martin akan memulai balapan dari posisi kedua di MotoGP Emilia-Romagna 2024.

Jorge Martin

Martin akan start tepat di belakang Francesco Bagnaia, yang berhasil mencuri pole position di fase kualifikasi. Walau begitu, Martinator -julukan Jorge Martin- menegaskan percaya diri bisa menyalip Bagnaia di balapan mendatang.

“Itu memberi saya kepercayaan diri untuk besok, jika dia menyalip saya, saya bisa melakukan serangan balik,” tegas Martin dinukil dari Speedweek, Minggu (22/9/2024).

“Di rute lain saya kesulitan mengikutinya. Saya bisa mengikutinya di sini. Kita akan melihat lebih banyak pertarungan besok dan tidak akan ada satu pembalap pun yang bisa memimpin,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
