Target Marc Marquez di MotoGP Emilia-Romagna 2024, Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun?

TARGET Marc Marquez di MotoGP Emilia-Romagna 2024 terungkap. Akankah dia membidik kemenangan ketiga beruntun?

Ternyata, bintang Gresini Ducati, Marc Marquez, tidak mau muluk-muluk memasang target di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Marquez mengaku sudah menganalisis kekuatan para pesaingnya sehingga hanya menargetkan finis di posisi empat.

Target ini sesuai dengan aksi Marc Marquez di sesi sprint race MotoGP Emilia-Romagna 2024 yang digelar kemarin. Dalam balapan yang berlangsung Sabtu, 21 September 2024 itu, Marquez yang start dari posisi ketujuh finis di urutan empat.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tertinggal dari tiga pembalap terdepan. Ketiga pembalap yang berhasil naik podium itu adalah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini.

“Tren akhir pekan ini: ada dua pembalap yang memiliki kecepatan lebih baik, dan kemudian (Enea) Bastianini, yang selalu memiliki kecepatan balapan lebih tinggi,” kata Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (22/9/2024).

“Jadi, besok kami harus tampil baik sekali lagi dan mencoba meniru hari ini, yang akan sulit, tapi dari situ carilah posisi keempat, di situlah kami menemukan kecepatan yang nyaman dan bisa menyelesaikan balapan dengan baik,” sambungnya.