Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ini Daftar Lengkap 32 Pemain yang Lolos 64 Besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |05:11 WIB
Ini Daftar Lengkap 32 Pemain yang Lolos 64 Besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024!
Para peserta Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

DAFTAR 32 pemain yang lolos 64 besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ke-32 pemain ini sendiri mendapat tiket 64 besar turnamen biliar bergengsi itu usai mentas di hari pertama.

Ya, gelaran hari pertama babak penyisihan Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah rampung digelar pada Jumat 20 September 2024. Pada hari kedua yang jatuh hari ini, Sabtu (21/9/2024), laga di babak 128 besar akan kembali digelar dengan menyediakan 32 tiket tersisa ke babak 64 besar.

Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Turnamen Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 yang diperuntukkan bagi para pemula itu dilangsungkan di Daruma Pool & Coffee, Metropolis Town Square, Tangerang. Hari pertama menyajikan pertandingan babak 128 besar.

Humas PB POBSI, Morry, pun mengungkapkan bahwa hari pertama Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 berjalan meriah. Para pemain sangat antusias karena turnamen ini menyajikan total hadiah yang sangat besar untuk ukuran pemain pemula yakni Rp150 juta.

“Hari pertama tadi seru, ramai, happy semua ya, karena itu. Sekadar informasi bahwa turnamen ini kita bikin berbeda dari turnamen yang pernah diadakan di Indonesia, saya yakin karena saya tahu turnamen di tempat lain tidak ada yang memberikan fasilitas seperti kita,” kata Morry kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 20 September 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement