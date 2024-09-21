Ini Daftar Lengkap 32 Pemain yang Lolos 64 Besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024!

DAFTAR 32 pemain yang lolos 64 besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ke-32 pemain ini sendiri mendapat tiket 64 besar turnamen biliar bergengsi itu usai mentas di hari pertama.

Ya, gelaran hari pertama babak penyisihan Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah rampung digelar pada Jumat 20 September 2024. Pada hari kedua yang jatuh hari ini, Sabtu (21/9/2024), laga di babak 128 besar akan kembali digelar dengan menyediakan 32 tiket tersisa ke babak 64 besar.

Turnamen Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 yang diperuntukkan bagi para pemula itu dilangsungkan di Daruma Pool & Coffee, Metropolis Town Square, Tangerang. Hari pertama menyajikan pertandingan babak 128 besar.

Humas PB POBSI, Morry, pun mengungkapkan bahwa hari pertama Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 berjalan meriah. Para pemain sangat antusias karena turnamen ini menyajikan total hadiah yang sangat besar untuk ukuran pemain pemula yakni Rp150 juta.

“Hari pertama tadi seru, ramai, happy semua ya, karena itu. Sekadar informasi bahwa turnamen ini kita bikin berbeda dari turnamen yang pernah diadakan di Indonesia, saya yakin karena saya tahu turnamen di tempat lain tidak ada yang memberikan fasilitas seperti kita,” kata Morry kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 20 September 2024.