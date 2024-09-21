Advertisement
SPORT LAIN

Penyebab Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 Lebih Spesial dari Turnamen Biliar Lain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |03:25 WIB
Penyebab Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 Lebih Spesial dari Turnamen Biliar Lain
Mansion Sports 9 Ball Open Tournamen 2024 memperebutkan total hadiah mencapai Rp153 juta. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
A
A
A

MANSION Sports 9 Ball Open Tournament 2024 bisa dibilang berbeda dengan turnamen biliar lain. Turnamen yang diadakan oleh PB POBSI ini berani menyediakan hadiah mencapai Rp153 juta, meski para pesertanya adalah para pebiliar pemula.

Ajang yang satu ini digelar di Daruma Pool & Coffee, Metropolis Town Square, Tangerang, 20-23 September 2024. Sebanyak 128 pebiliar ambil bagian di turnamen yang satu ini.

128 pebiliar ikut serta di Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

128 pebiliar ikut serta di Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

"Ini adalah turnamen pertama yang memberikan hadiah sebesar itu (Rp153 juta) untuk turnamen pemula," jelas Morry, Humas PB POBSI.

Tak hanya dari segi hadiah, turnamen tersebut juga akan mendatangkan dua sosok besar di dunia biliar pada hari terakhir penyelenggaran, Senin 23 September 2024. Mereka ialah juara World Nine-ball Championship 2023, Francisco Sanchez Ruiz, dan juga juara European Open Nine-ball Championship, David Alcaide.

"Itu mereka berdua kami undang khusus untuk menyerahkan hadiah kepada para juara nanti. Turnamen apa pun di Indonesia sejauh ini belum pernah pada saat awarding ceremony yang menyerahkan juara dunia dan Eropa," tegas Morry.

Di hari terakhir penyelenggaraan juga akan ada kombinasi antara olahraga dan juga musik. Para peserta dan juga mereka yang hadir pada hari ketiga nanti akan dihibur penampilan dari Badai The Piano Man.

"Pada saat awarding itu kami akan adakan gala dinner dengan juara dunia dan juga para pemenang. Lalu acaranya ditutup dengan konser musik dari Badai The Piano Man," jelas Morry.

