HOME SPORTS NETTING

Reaksi Jonatan Christie Bakal Lawan Wakil Tuan Rumah di Semifinal China Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |10:40 WIB
Reaksi Jonatan Christie Bakal Lawan Wakil Tuan Rumah di Semifinal China Open 2024
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil menembus babak semifinal China Open 2024. Bakal hadapi wakil tuan rumah, Weng Hong Yang, di semifinal, Jonatan Christie berharap yang terbaik.

Jonatan Christie sukses mengunci satu tempat di semifinal tunggal putra China Open 2024. Hasil itu didapat setelah Jojo -sapaan akrab Jonatan- menumbangkan wakil tuan rumah, Lei Lan Xi, di Olympics Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada Jumat 20 September 2024.

Jonatan Christie

Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu berhasil mengunci kemenangan atas Lei dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-12. Kemenangan ini membuat Jojo menuntaskan revans setelah dikalahkan Lei pada semifinal Hong Kong Open 2024 pada pekan lalu.

Di partai semifinal, Jonatan akan berhadapan dengan wakil tuan rumah lainnya, Weng Hong Yang. Duel kedua pebulu tangkis tunggal putra itu akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (21/9/2024).

Jonatan pun berharap mendapat hasil terbaik dalam pertandingan empat besar ini. Dia mengatakan, analisis terhadap lawan akan dilakukan sebelum pertandingan dimulai.

