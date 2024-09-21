Jadwal Semifinal China Open 2024: Ada 3 Wakil Indonesia Termasuk Jonatan Christie!

JADWAL semifinal China Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tiga wakil Indonesia siap tempur berebut tiket final, salah satunya ada Jonatan Christie.

Gelaran turnamen bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni China Open 2024, sudah memasuki babak semifinal. Indonesia masih menyisakan tiga wakilnya di ajang ini.

Pertama, ada aksi ganda campuran tersisa Indonesia di China Open 2024, yakni Dejan Ferdinanysyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Mereka akan menghadapi lawan berat di semifinal, yakni unggulan ketiga asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Ini akan jadi pertemuan kelima bagi kedua pasangan. Dalam empat pertemuan sebelumnya, Dejan/Gloria hanya bisa sekali menang melawan pasangan China tersebut.

Pada pertemuan terakhir, Dejan/Gloria kalah usai bertarung rubber game dengan skor 15-21, 23-21, dan 12-21. Pertemuan itu terjadi di babak 32 besar India Open 2024. Akankah Dejan/Gloria dapat revans pada pertemuan kali ini?

Berikutnya, ada pasangan baru di sektor ganda putra Indonesia, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Mereka akan menghadapi wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, di babak semifinal.

Sebelumnya, kedua pasangan ini sudah bertemu sekali yang terjadi di babak 16 besar Hong Kong Open 2024. Hasilnya manis, Fikri/Daniel sukses menang dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-13.