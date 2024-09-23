Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Jonatan Christie dan Anthony Ginting Belum Kembali ke Performa Terbaik

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |17:59 WIB
Penyebab Jonatan Christie dan Anthony Ginting Belum Kembali ke Performa Terbaik
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
PENYEBAB Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting belum kembali ke performa terbaiknya terungkap. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, mengakui bahwa dari sisi permainan Jonatan dan Ginting sama-sama belum menunjukkan performa terbaiknya di China Open dan Hong Kong Open 2024.

Ya, Jonatan Christie dan Anthony Ginting baru saja mengikuti dua ajang bergengsi, yakni China Open dan Hong Kong Open 2024. Dalam dua ajang itu, Jonatan dan Ginting belum berhasil membawa titel juara.

Jonatan Christie

Namun, hasil yang diraih Jonatan Christie dan Anthony Ginting sejatinya tidaklah terlalu buruk. Pasalnya, dua tunggal putra Indonesia itu mampu melangkah cukup jauh.

Pencapaian terbaik diraih Jonatan yang sukses menembus semifinal di dua ajang tersebut. Sementara itu, Anthony Ginting mencapai semifinal di Hong Kong Open dan perempatfinal di China Open 2024.

Irwansyah sendiri mengaku cukup puas tentang penampilan kedua anak asuhnya. Terlebih dari sisi mental dan motivasi, Jonatan Christie dan Anthony Ginting dinilai sudah mengalami peningkatan pasca-kegagalan mereka di Olimpiade Paris 2024.

"Memang ini hitungannya turnamen pertama dan kedua bagi Jonatan dan Ginting setelah Olimpiade. Walau hasilnya belum maksimal, belum juara, saya sebagai pelatih cukup puas dengan penampilan mereka di dua turnamen kemarin," ungkap Irwansyah, dalam keterangan pers PBSI, Senin (23/9/2024).

