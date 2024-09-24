Optimistis, Jonatan Christie dan Anthony Ginting Diyakini Pelatih Tampil Lebih Baik Usai China Open 2024

CHANGZHOU – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, optimistis soal kiprah dua anak didiknya, yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Dia yakin Jonatan dan Ginting akan tampil lebih baik usai China Open 2024.

Diketahui, Jonatan Christie dan Anthony Ginting baru saja mentas di turnamen bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni China Open 2024. Di ajang itu, hasil Jonatan dan Ginting terbilang tidaklah terlalu buruk.

Jonatan berhasil menembus babak semifinal China Open 2024. Sementara Anthony Ginting, dia terhenti di babak perempatfinal.

Sebelum China Open, Jonatan dan Ginting juga meraih hasil baik di Hong Kong Open 2024, meski belum berhasil membawa gelar. Jonatan dan Ginting sama-sama mencapai semifinal.

Meski secara permainan belum maksimal, Irwansyah menangkap sisi positif dari kondisi mental dan motivasi. Karena itu, hasil dari dua turnamen tersebut bisa menjadi modal penting untuk turnamen selanjutnya.