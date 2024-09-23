Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Demi Amankan Tiket BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Diharapkan Segera Bangkit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |03:00 WIB
Demi Amankan Tiket BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Diharapkan Segera Bangkit
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Asisten pelatih ganda putra Indonesia, Thomas Indratjaja, mengingatkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto untuk tak lama-lama terpuruk seperti yang terlihat dalam beberapa turnamen terakhir. Thomas menegaskan Fajar/Rian harus segera bangkit demi bisa mengamankan tiket ke turnamen BWF World Tour Finals 2024.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- belum mencapai semifinal lagi sejak menjadi runner up Singapore Open 2024 pada awal Juni lalu. Setelah itu, mereka tersingkir di babak 32 besar Indonesia Open 2024 dan perempat final Olimpiade Paris 2024.

Dalam dua turnamen terakhir di Hong Kong dan China Open 2024, Fajar/Rian juga gugur di perempat final. Di Negeri Tirai Bambu, mereka dipulangkan oleh pasangan Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, dengan skor 21-14, 17-21 dan 14-21.

Hasil tersebut berbanding terbalik dengan dua pasangan anyar Indonesia, Daniel Marthin/Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando. Dari empat turnamen yang telah mereka ikuti, mereka tiga kali mencapai semifinal.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Thomas pun menilai performa Fajar/Rian memang belum kembali sepenuhnya. Alhasil, mantan duet nomor satu dunia itu tak mendapat hasil apik di Hong Kong dan China Open 2024.

“Untuk Fajar/Rian memang saya melihat kondisnya belum maksimal,” kata Thomas dilansir dari rilis PBSI, Senin (23/9/2024).

Halaman:
1 2
