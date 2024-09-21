Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Siap Menggila, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |17:02 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Siap Menggila, Klik di Sini!
Marc Marquez siap menggila di Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024, ini link live streaming-nya (Foto: Gresini Racing)
MISANO ADRIATICO – Link live streaming Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024 ada di sini. Marc Marquez siap menggila pada sesi tersebut, jangan sampai terlewat!

Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024 dijadwalkan berlangsung Sabtu (21/9/2024) pukul 20.00 WIB di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Nantinya, lomba akan berlangsung sebanyak 13 putaran.

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Emilia Romagna 2024 (Foto: Instagram/@pecco63)

Di sesi kualifikasi, Francesco Bagnaia tampil apik dengan merebut pole position. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 30,031 detik!

Hasil ini mengulangi sesi serupa dua pekan lalu di tempat yang sama. Ketika itu, Bagnaia juga merebut start terdepan pada MotoGP San Marino 2024.

Akan tetapi, sang juara dunia bertahan gagal tampil sebagai pemenang di Sprint Race. Jorge Martin justru menjadi yang tercepat setelah melakoni start apik.

Pada balapan utama keesokan harinya, Bagnaia juga gagal berjaya. Ia kalah cepat dari Marquez yang justru melesat karena cuaca berubah-ubah setelah start dari posisi sembilan.

Halaman:
1 2
