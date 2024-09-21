Hasil Kualifikasi MotoGP Emilia Romagna 2024: Francesco Bagnaia Pole Position, Marc Marquez Start Ketujuh!

MISANO ADRIATICO – Hasil Kualifikasi MotoGP Emilia Romagna 2024 sudah diketahui. Francesco Bagnaia tampil sebagai pembalap tercepat pada sesi tersebut di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Sabtu (21/9/2024) sore WIB.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 30,031 detik. Ia mengungguli Jorge Martin dan Enea Bastianini. Sementara, Marc Marquez akan start dari posisi tujuh.

Jalannya Kualifikasi

Pada sesi Kualifikasi 1 (Q1), pertarungan sengit terjadi di antara 11 pembalap yang mengaspal di Sirkuit Misano. Nampak hanya Alex Rins yang tak beraksi karena kondisinya dikabarkan tengah sakit. Terjadi aksi silih berganti posisi di tempat teratas karena mereka sama-sama ngotot mengincar dua tiket ke Kualifikasi 2 (Q2).

Miguel Oliveira, Brad Binder, Augusto Fernandez, Raul Fernandez hingga Joan Mir bersaing cukup ketat. Namun, pada akhirnya Binder dan Oliveira yang berhasil menyegel tiket ke Q2. Sang bintang KTM Red Bull membukukan waktu tercepatnya di angka 1 menit 31,070 detik, unggul 0,076 detik atas Oliveira.

Memasuki sesi Q2, terjadi persaingan yang tak kalah sengit. Francesco Bagnaia, sempat memimpin catatan waktu tercepat di menit-menit awal.

Namun, setelah itu, Jorge Martin merebut singgahsananya dengan mencatatkan waktu 1 menit 30,245 detik. Bagnaia masih berada di belakangnya dengan selisih 0,344 detik, dan diikuti oleh Pedro Acosta dan Marc Marquez, yang masing-masing terpaut 0,4 dan 0,6 detik darinya.

Marquez berusaha untuk mengalahkan catatan waktu milik Martin setelah itu. Namun sayang, dia terjatuh saat menikung di area Sektor 2 sehingga lapnya dibatalkan.