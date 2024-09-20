Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet yang Kariernya Langsung Mulus Usai Putuskan Mualaf, Nomor 1 Legenda Tinju Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |19:58 WIB
5 Atlet yang Kariernya Langsung Mulus Usai Putuskan Mualaf, Nomor 1 Legenda Tinju Dunia
5 Atlet yang kariernya langsung mulus usai putuskan mualaf. (Foto: Instagram/paulpogba)
A
A
A

ADA 5 atlet yang kariernya langsung mulst usai putuskan mualaf menarik untuk diketahui. Sebab hidayah yang datang kepada para atlet tersebut ternyata mampu memberikan rezeki yang begitu luar biasa.

Karier yang mulus itu pun bisa seperti kenaikan gaji, mendapatkan prestasi, dan masih banyak lagi. Para atlet itu pun kini merasa bersyukur karena sudah memutuskan memeluk agama Islam. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet yang Kariernya Langsung Mulus Usai Putuskan Mualaf:

5. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka

Anelka adalah striker yang pernah membela banyak klub top, seperti Chelsea dan Arsenal. Pada usia 16 tahun, dia memutuskan untuk masuk Islam.

Anelka menjadi mualaf sebelum menjadi pesepakbola profesional bersama klubnya, Paris Saint-Germain. Kariernya pun menanjak tajam setelah itu hingga membawanya kepada berbagai klub top.

4. Mike Tyson

Mike Tyson

Tyson adalah salah satu legenda hidup di dunia tinju. Banyak yang tak tahu, Tyson sejatinya saat ini memeluk agama Islam.

Tyson memutuskan menjadi mualaf pada 1992 silam. Setelah serangkaian kontroversi hingga membuatnya dipenjara, Tyson bisa kembali ke ring setelah masuk Islam.

Halaman:
1 2 3
