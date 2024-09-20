BREAKING NEWS: Jawa Barat Resmi Juara Umum PON XXI Aceh-Sumut 2024 Usai Kalahkan DKI Jakarta!

Jawa Barat jadi juara umum di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/jabarpabersi)

JAWA Barat (Jabar) resmi menyabet status sebagai juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Kepastian itu diraih usai jumlah medali emas Jabar mampu mengalahkan DKI Jakarta di klasemen PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Seperti yang diketahui, PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah bergulir sejak 9 September dan berakhir hari ini, (20/9/2024). PON edisi kali ini pun terasa spesial karena untuk pertama kalinya PON digelar di dua wilayah berbeda, yakni Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Total ada 46 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di PON XXI Aceh-Sumut 2024 tersebut. Hasilnya, Jabar keluar sebagai juara umum usai mengoleksi total 538 medali.

Rinciannya, Jabar memiliki 195 medali emas, 163 perak, dan 180 perunggu. Jumlah tersebut terbilang luar biasa karena Jabar unggul cukup jauh dari DKI Jakarta yang finis sebagai runner-up.

DKI Jakarta sendiri finis kedua dengan total mengoleksi 479 medali. Dengan rincian, 184 medali emas, 150 perak, 145 perunggu.

Bila melihat posisi tersebut, bisa dikatakan serupa dengan PON XX Papua 2021, di mana Jabar juara umum dan DKI Jakarta menjadi runner-up. Jabar pun sudah melebihi pencapaian PON XX Papua 2021.