SPORT LAIN

Hasil Angkat Berat PON XXI Aceh-Sumut 2024: Lifter Putri Usia 40 Tahun Rebut Medali Emas!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |08:49 WIB
Hasil Angkat Berat PON XXI Aceh-Sumut 2024: Lifter Putri Usia 40 Tahun Rebut Medali Emas!
Ilustrasi atlet angkat berat putri. (Foto: Media PON XXI Aceh-Sumut 2024)
A
A
A

BANDA ACEH – Kejadian menarik terjadi di cabang olahraga (cabor) angkat berat Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Sebab lifter putri asal Lampung yang sudah berusia 40 tahun justru mampu tampil paling kuat dan meraih medali emas.

Atlt angkat berat yang dimaksud adalah Sri Hartati. Iamenyumbangkan medali emas untuk Lampung dari kelas 57 kilogram putri. Sebelumnya, pada PON edisi sebelumnya, ia juga meraih emas dari kelas 53 kilogram putri.

Berbeda dengan edisi PON XX Papua 2021, kali ini Sri Hartati merebut emas di usia kepala 4. Berdasarkan keterangan pers yang diperoleh MNC Portal Indonesia, Sri Hartati menyabet emas di PON kali ini pada usia 40 tahun.

Perlombaan tersebut digelar di Gedung Seuramoe Angkat Besi, Kompleks Harapan Bangsa, Banda Aceh, pada Selasa 17 September 2024 itu. Selain Sri Hartati, ada enam atlet angkat berat lainnya yang ikut.

Atlet angkat berat asal Lampung, Sri Hartati (PON XXI Aceh-Sumut 2024)

Sri Hartati keluar sebagai yang terbaik dengan total angkatan 530 kg. Lifter kelahiran 1984 itu mencatatkan mencatatkan angkatan squat seberat 210 kg, bench press 130 kg, dan deadlift 190 kg.

