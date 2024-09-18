Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 18 September 2024 Pukul 07.00 WIB: DKI Jakarta Ditempel Ketat Jawa Barat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:32 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 18 September 2024 Pukul 07.00 WIB: DKI Jakarta Ditempel Ketat Jawa Barat
Klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/ponxxiaceh)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada Rabu (18/9/2024) hingga pukul 07.00 WIB masih dikuasai oleh kontingen DKI Jakarta. Tim ibu kota itu tercatat memiliki 135 medali emas, unggul tiga medali atas Jawa Barat yang berada di urutan kedua.

Pada perebutan kursi tertinggi, DKI Jakarta dan Jawa Barat saling sikut. Situasi terjadi pada kemarin malam, di mana Jawa Barat sempat menggeser DKI Jakarta, namun kembali lagi ke posisi kedua.

DKI Jakarta masih menempati posisi puncak dengan koleksi 135 emas, 114 perak, dan 108 perunggu. Sementara Jawa Barat menempel ketat dengan 132 emas, 124 perak, dan 122 perunggu.

Menarik untuk melihat hari ini bagaimana kiprah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam perolehan medali. Pasalnya masih ada sejumlah medali yang akan diperebutkan dari berbagai cabang olahraga.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Sementara itu, Jawa Timur menduduki urutan ketiga dengan raihan 105 emas, 109 perak, dan 111 perunggu. Diikuti Sumatera dua tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh di posisi keempat dan kelima.

Sumatera Utara tercatat mengoleksi 65 emas, 35 perak, dan 78 perunggu. Sedangkan Aceh mengemas 52 emas, 39 perak, dan 46 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement