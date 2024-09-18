Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 18 September 2024 Pukul 07.00 WIB: DKI Jakarta Ditempel Ketat Jawa Barat

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada Rabu (18/9/2024) hingga pukul 07.00 WIB masih dikuasai oleh kontingen DKI Jakarta. Tim ibu kota itu tercatat memiliki 135 medali emas, unggul tiga medali atas Jawa Barat yang berada di urutan kedua.

Pada perebutan kursi tertinggi, DKI Jakarta dan Jawa Barat saling sikut. Situasi terjadi pada kemarin malam, di mana Jawa Barat sempat menggeser DKI Jakarta, namun kembali lagi ke posisi kedua.

DKI Jakarta masih menempati posisi puncak dengan koleksi 135 emas, 114 perak, dan 108 perunggu. Sementara Jawa Barat menempel ketat dengan 132 emas, 124 perak, dan 122 perunggu.

Menarik untuk melihat hari ini bagaimana kiprah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam perolehan medali. Pasalnya masih ada sejumlah medali yang akan diperebutkan dari berbagai cabang olahraga.

Sementara itu, Jawa Timur menduduki urutan ketiga dengan raihan 105 emas, 109 perak, dan 111 perunggu. Diikuti Sumatera dua tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh di posisi keempat dan kelima.

Sumatera Utara tercatat mengoleksi 65 emas, 35 perak, dan 78 perunggu. Sedangkan Aceh mengemas 52 emas, 39 perak, dan 46 perunggu.