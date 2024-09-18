Kisah Pebulutangkis Yeremia Rambitan, Mantan Tandem Pramudya Kusumawardana yang Pernah Dikecam karena Pelecehan Seksual

KISAH pebulutangkis Yeremia Rambitan menarik untuk diulas. Sebab, mantan tandem Pramudya Kusumawardana itu pernah dikecam karena pelecehan seksual.

Hal itu terjadi pada ajang SEA Games 2021 lalu yang diselenggarakan di Vietnam. Di ajang tersebut, Yeremia Rambitan bersama Pramudya Kusumawardana sukses meraih medali perak nomor ganda putra setelah di final kalah dari rekan senegaranya, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin.

Pada laga yang digelar di Bac Giang Gymnasium, Vietnam, Minggu 22 Mei 2022 itu, pasangan yang akrab disapa Pram/Yere itu dikalahkan dalam dua gim langsung, dengan skor 17-21 dan 19-21.

Namun di balik prestasinya itu, nama Yeremia Rambitan seketika menuai kecaman dari netizen tanah air. Sebab, ia diduga melakukan pelecehan secara verbal pada salah seorang volunteer SEA Games 2021 Vietnam.

Hal itu dilakukan saat Yeremia melakukan live di platform media sosial Tiktok. Dalam libe tersebut, tampak Yere yang berada di dalam bus bersama dengan para pemain Indonesia lain hendak meninggalkan venue pertandingan.

Namun saat berpamitan dengan volunteer yang mengantar mereka, Yere mengucapkan sejumlah kalimat yang tidak senonoh. Bahkan, kalimatnya tersebut sudah masuk ke dalam ranah pelecehan.

"I love you, i want f**k you,” kata Yere.