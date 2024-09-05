Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2024: Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Kalah di Babak 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:48 WIB
Hasil Taipei Open 2024: Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan Kalah di Babak 16 Besar
Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan kalah di 16 besar Taipei Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL negatif didapat ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan di ajang Taipei Open 2024. Rahmat/Yeremia terhenti di babak 16 besar setelah gagal mengatasi perlawanan ganda tuan rumah Chiu Hsiang Chieh/Shao Hua Chiu dua game langsung dengan skor 10-21 dan 15-21.

Berlaga di Taipei Arena, Kamis (5/9/2024) malam WIIB, Rahmat/Yeremia bermain buruk sejak awal pertandingan. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 2-6.

 

Di samping itu, serangan-serangan yang dilancarkan pasangan Pelatnas PBSI itu juga tumpul. Sementara pertahanan mereka mudah ditembus oleh serangan Chiu/Chiu. Alhasil, mereka semakin jauh ketinggalan di angka 5-13.

Poin demi poin terus didapatkan oleh Chiu/Chiu dengan mudah karena buruknya permainan Rahmat/Yeremia. Alhasil, duet Indonesia ketinggalan 6-16 dan akhirnya tumbang dengan skor 10-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Rahmat/Yeremia mulai bisa mengimbangi permainan lawan. Aksi kejar mengejar angka pun berlangsung hingga mencapai angka 7-7.

Selepas itu, pasangan Merah-Putih sangat sulit mengembalikan smash-smash keras yang dilancarkan oleh Chiu/Chiu. Alhasil, mereka tertinggal 9-14.

1 2
