HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Usai Menang Perang Saudara Lawan Chico Aura di 32 Besar China Open 2024: Sudah Tahu Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |04:59 WIB
Anthony Ginting Usai Menang Perang Saudara Lawan Chico Aura di 32 Besar China Open 2024: Sudah Tahu Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing
Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menang perang saudara melawan Chico Aura Dwi Wardoyo di babak 32 besar China Open 2024. Anthony Ginting mengakui bahwa dirinya dan Chico sudah saling mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga laga berjalan cukup sengit.

Ginting mengalahkan Chico lewat pertandingan cukup alot di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa 17 September 2024 siang WIB. Pada akhirnya, pemain ranking 10 dunia itu menyudahi perlawanan kompatriotnya dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-17.

Anthony Sinisuka Ginting

Usai laga, Ginting mengaku laga melawan Chico bukan laga yang mudah. Apalagi, kejar-kejaran poin sempat tersaji.

Bahkan, Ginting sempat tertinggal pada gim pertama. Namun, dia bisa memenangi laga tersebut karena memang sudah tahu kelemahan dan kelebihan dari Chico.

“Pertama-tama mengucap syukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik dan tanpa cedera. Hari ini pertandingan yang cukup ketat melawan Chico. Skornya kejar-kejaran, jarak antar poin walau sempat unggul jauh atau tertinggal jauh tetap sama-sama tidak putus asa,” kata Ginting dalam rilis PBSI, dikutip Rabu (18/9/2024).

