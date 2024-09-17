Advertisement
HOME SPORTS NETTING

China Open 2024: Resep Shohibul Fikri/Daniel Marthin Melenggang Mulus ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |23:51 WIB
China Open 2024: Resep Shohibul Fikri/Daniel Marthin Melenggang Mulus ke 16 Besar
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, melenggang mulus ke babak 16 besar China Open 2024. Mereka pun beberkan resep jitu meraih kemenangan mudah atas pasangan Taiwan, Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin di babak 32 besar China Open 2024.

Ya, Fikri/Daniel hanya butuh dua gim untuk hempaskan Chiu/Wang di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (17/9/2024) sore WIB. Pasangan ranking 88 dunia itu menang dengan skor identik 21-13 dan 21-13.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

Usai laga, Daniel mengakui pasangan Taiwan bukanlah lawan yang mudah. Menurutnya, Chiu/Wang memiliki keunggulan dalam pukulan-pukulan yang kuat.

“Lawan tidak mudah hanya kami bisa lebih siap di pertandingan hari ini. Mereka juga banyak mati sendiri yang menguntungkan kami,” kata Daniel dalam rilis PBSI, Selasa (17/9/2024).

“Pasangan Chinese Taipei memang pasangan baru tapi mereka sudah lumayan padu. Pukulannya kuat, drive-drivenya bagus, itu yang kami waspadai. Puji Tuhan hari ini kami bisa meredam kekuatan mereka,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
