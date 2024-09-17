Hasil China Open 2024: Kalahkan Chico Aura, Anthony Ginting Tantang Shi Yu Qi di 16 Besar

ANTHONY Sinisuka Ginting memenangkan perang saudara melawan Chico Aura Dwi Wardoyo di babak pertama China Open 2024. Ginting sukses mengatasi perlawanan kompatriotnya itu dua gim langsung 21-18 dan 21-17.

Kemenangan ini praktis membawa Ginting melangkah ke babak kedua China Open 2024. Pada babak 16 nanti, Ginting akan menghadapi lawan kuat asal China, yakni Shi Yu Qi.

Beraksi di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzou, China, Chico tampil cukup dominan dengan ungguli Ginting 8-5. Namun setelah itu, Ginting perlahan mulai bangkit mengejar ketertinggalannya.

Pemain ranking 10 dunia itu sempat menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Hanya saja, Chico berhasil unggul di interval gim pertama atas Ginting dengan skor 11-10.

Usai jeda, dua anak asuh Irwansyah ini bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka. Sampai akhirnya, Ginting secara mengejutkan sukses membalikan keadaan dan mengunci gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Chico.

Pada gim kedua, Ginting tampak mulai menemukan irama permainannya. Kali ini, pemain kelahiran Cimahi itu unggul dengan skor 7-4. Tapi, Chico mampu memperkecil jarak menjadi 7-8.