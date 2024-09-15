Hasil Drawing Wakil Indonesia di China Open 2024: Ada Perang Saudara, Anthony Ginting vs Chico Aura!

HASIL drawing wakil Indonesia di China Open 2024 sudah diketahui. Ada perang saudara yang tercipta di babak pertama dengan mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting vs Chico Aura Dwi Wardoyo.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis hasil undian untuk ajang China Open 2024. Turnamen berlevel Super 1000 itu akan berlangsung pekan depan, tepatnya 17-22 September 2024.

Sebanyak 10 wakil Indonesia pun direncanakan akan tampil di China Open 2024. Sayangnya, Indonesia sudah dipastikan akan kehilangan satu wakil di babak 16 besar imbas hasil undian tak menguntungkan.

Hal itu terjadi di sektor tunggal putra karena ada perang saudara di babak 32 besar. Laga itu mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting melawan Chico Aura Dwi Wardoyo. Sementara itu, satu wakil lain Indonesia di tunggal putra, yakni Jonatan Christie, akan bertemu Rasmus Gemke dari Denmark.

Pada sektor tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung. Dia sebagai satu-satunya wakil Indonesia di sektor ini. Ia akan berhadapan dengan wakil India, Malvika Bansod.

Berlanjut ke sektor di ganda putra, Indonesia memiliki lima pasang yang bermain. Lawan terberat akan dihadapi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang bertemu unggulan dua asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan melawan Choi Sol Gyu/Heo Kwang Hee dari Korea Selatan. Lalu, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana akan berhadapan dengan wakil Jepang, Kenya Mitshuhashi/Hiroki Okamura.