Tak Hanya Sepakbola, Keputusan Kontroversial Wasit Juga Warnai Adu Tinju Sumut vs Lampung di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Kontoversi keputusan wasit juga terjadi di pertarungan tinju antara wakil Sumut vs Lampung di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/koni_lampung)

BANDA ACEH – Baru-baru ini cabang olahraga (cabor) sepakbola putra di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 tengah menjadi sorotan karena banyaknya keputusan wasit yang berbau kontroversi. Ternyata, hal serupa juga terjadi di cabor tinju dan lagi-lagi perwakilan tuan rumah diuntungkan oleh keputusan wasit kontroversi tersebut.

Seperti yang diketahui, tim sepakbola putra Sulawesi Tengah baru-baru ini dirugikan karena menerima keputusan wasit yang berat sebelah hingga menguntungkan tim lawan. Tim yang diuntungkan merupakan perwakilan Aceh.

Ternyata, tak hanya sepakbola, di cabor tinju pun perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit yang berbau kontroversial. Jadi, semuanya bermula dari pertarungan tinju antara Joshua Juan Vargas dari Sumut melawan Rusdianto Suku yang berasal dari Lampung.

Beraksi di Auditorium Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, pada Sabtu 14 September 2024, kedua petinju itu bersaing di nomor putra kelas 75-80 kg. Awalnya mereka bersaing seperti biasanya.

Kendati demikian semua tampak aneh di ronde ketiga. Pada saat itu, perwakilan Sumut, Joshua terkena tinjuan keras dari Rusianto hingga membuat petinju tim tuan rumah terjatuh.

Anehnya, sehabis dihitung justru tidak langsung dilanjutkan pertarungan mereka. Wasit justru membiarkan Joshua lap glove menggunakan handuk yang memberikan waktu bagi perwakilan Sumut itu untuk recovery.