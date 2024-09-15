Kisah Perjuangan Abdul Hafiz, Sumbang Emas Perdana di Cabor Atletik untuk Sumut pada PON XXI Aceh Sumut 2024 saat Baru Sembuh Cedera

KISAH perjuangan Abdul Hafiz menarik diulas. Sebab, atlet lempar lembing ini sukses sumbang medali emas perdana di cabang olahraga (cabor) atletik untuk Sumatera Utara di PON XXI Aceh-Sumut 2024 saat baru sembuh cedera.

Atlet yang pernah tampil di SEA Games itu berhasil mendapatkan medali emas setelah menang tipis dari lawan-lawannya. Pada putaran pertama, Abdul Hafiz dengan nomor punggung 296 berhasil meraih jarak terjauh dengan nilai 62,98 meter.

Di putaran kedua, Silfanus Sindiken memimpin dengan perolehan 66,39 meter. Dia diikuti Abdul Hafiz dengan perolehan angka 63,99 meter.

Persaingan Abdul Hafiz dan Silfanus Sindiken asal Papua terus terjadi. Namun, Abdul Hafiz berhasil keluar sebagai juara setelah 6 kali percobaan.

Lemparan terjauh Hafiz tercatat 67,43 meter. Dia bersyukur bisa mempertahankan medali emasnya di PON XXI Aceh-Sumut 2024.