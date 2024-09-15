Hasil Race F1 GP Azerbaijan 2024: Oscar Piastri Rebut Kemenangan dari Charles Leclerc!

BAKU – Hasil race F1 GP Azerbaijan 2024 sudah diketahui. Oscar Piastri merebut kemenangan dari Charles Leclerc pada balapan di Sirkuit Jalan Raya Kota Baku, Azerbaijan, Minggu (15/9/2024) malam WIB.

Pembalap tim McLaren F1 Team itu sukses melintasi garis finis setelah start dari urutan dua. Sementara, Leclerc mesti puas di tempat kedua, dan George Russell mendapat hibah podium!

Jalannya Balapan





Start balapan tersebut berlangsung mulus. Leclerc yang memulai dari posisi terdepan, bisa bertahan dari kejaran Piastri. Di belakangnya, Carlos Sainz Jr yang start ketiga, disalip Sergio Perez.

Memasuki putaran lima dari 51, Piastri terus menekan Leclerc dengan jarak di bawah 1 detik. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu berusaha untuk menjauh tetapi tak bisa.

Posisi tak berubah hingga periode pit stop antara lap 11-15. Leclerc kemudian ganti ban di putaran 17. Ia keluar di belakang Sainz Jr yang masuk kotak di putaran 18 sehingga posisi terdepan kembali ke tangannya.

Piastri yang pit satu lap lebih cepat dari Leclerc tampak panas. Manuver nekat dilakukan di tikungan 1 pada putaran 20. Aksi itu mampu memberikan posisi terdepan kepada sang pembalap asal Australia!

Aksi Piastri itu membuat balapan berlangsung seru. Tiga pembalap terdepan hanya dipisahkan jarak kurang dari 3 detik saja.

Hingga pertengahan lomba, posisi terdepan dikuasai Piastri. Di putaran ke-29, pembalap bernomor mobil 81 itu mampu bertahan dari manuver Leclerc di tikungan 1.