SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024 Pukul 22.00 WIB: DKI Jakarta Masih Memimpin, Jawa Timur Posisi 2

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:21 WIB
Atlet sepatu roda DKI Jakarta, Yemima Lovellya raih medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/yemimalovellya)
KLASEMEN sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 pada Sabtu (14/9/2024) hingga pukul 22.00 WIB menarik untuk diketahui. Sebab sejauh ini kontengan DKI Jakarta masih memimpin dan terus dibayangi oleh Jawa Timur di posisi kedua.

DKI Jakarta yang sempat goyah pada sore hari, kini berada di urutan pertama lagi dengan raihan 82 emas, 75 perak, dan 75 perunggu. Sejumlah emas dari cabang olahraga renang dan catur membantu DKI Jakarta kembali ke posisi puncak.

Jawa Timur sendiri duduk di peringkat kedua dengan koleksi 79 emas, 74 perak, dan 69 perunggu. Raihan tersebut juga unggul tipis dari Jawa Barat yang menempati urutan ketiga dengan koleksi 78 emas, 80 perak, dan 74 perunggu.

Tuan rumah Sumatera Utara meninggalkan perolehan medali emas milik Aceh di posisi lima besar. Sumatera Utara yang cukup banyak mendulang medali emas pada hari ini kian nyaman di posisi empat.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Sumatera Utara tercatat mengoleksi 41 emas, 17 perak, dan 50 perunggu. Sedangkan Aceh di urutan kelima dengan raihan 33 emas, 28 perak, dan 33 perunggu.

Jawa Tengah juga nyaman di posisi enam dengan koleksi 24 emas, 27 perak, dan 52 perunggu. Namun begitu, Jawa Tengah juga berpotensi mengejar Aceh untuk menduduki lima besar.

Halaman:
1 2
