HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Jadi Mualaf, Nomor 1 Mantan Kiper Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:00 WIB
5 Atlet Indonesia yang Jadi Mualaf, Nomor 1 Mantan Kiper Timnas Indonesia
Markus Horison memutuskan untuk mualaf dan memeluk agama islam pada 2004 lalu (Foto: PSSI)
A
A
A

LIMA atlet Indonesia yang putuskan menjadi mualaf akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah mantan kiper Timnas Indonesia, Markus Horison.

Markus Horison juga mengganti namanya menjadi Muhammad Haris Maulana setelah memluk agama islam. Termasuk Markus Horison, berikut lima atlet Indonesia yang memutuskan untuk menjadi mualaf.

5. Maria Febe


Pertama ada pebulutangkis putri Indonesia, Maria Febe. Dia juga memutuskan menjadi mualaf pada 2017.

Ada kisah menyentuh hati di balik keputusan Maria Febe menjadi mualaf. Dia mengambil keputusan itu berawal dari tertarik dengan suara azan sejak masih kecil.

4. Cristian Gonzales


Salah satu atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf adalah Cristian Gonzales. Nama atlet satu ini tentunya sangat tersohor di dunia sepakbola.

Cristian Gonzales diketahui menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003. Gonzales pun memiliki nama Islam, yakni Mustafa Habibi.

