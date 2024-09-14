Advertisement
SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024 pukul 17.00 WIB: Jawa Barat dan DKI Jakarta Bersaing di Posisi Puncak

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:31 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024 pukul 17.00 WIB: Jawa Barat dan DKI Jakarta Bersaing di Posisi Puncak
Berikut klasemen perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu (14/9/2024) Pukul 17.00 WIB (Foto: Kemenpora)
KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Hingga Sabtu (14/9/2024), Jawa Barat dan DKI Jakarta masih bersaing ketat di posisi teratas.

DKI Jakarta yang sejatinya was-was sejak menempati posisi puncak sejak tadi pagi harus rela bergeser ke urutan kedua. Hal ini lantaran Jawa Barat mengoleksi emas dan perak yang sama dengan DKI Jakarta namun unggul dalam jumlah medali perunggu.

Untuk saat ini Jawa Barat memimpin dengan raihan 77 emas, 75 perak, dan 71 perunggu. Lalu DKI Jakarta dengan koleksi yang hampir sama yakni 77 emas, 75 emas, dan 68 perunggu.

Jawa Timur juga menempel ketat di urutan ketiga dengan koleksi 76 emas, 68 perak, dan 65 perunggu. Dengan pencapaian tersebut perebutan posisi pertama masih sangat memungkinkan dihuni ketiga provinsi tersebut.

Mengingat juga sejumlah hasil cabor belum diinput ke website PON XXI Aceh-Sumut 2024 dalam hal perolehan medali. Karena itu apa pun masih bisa terjadi.

Sementara kedua tuan rumah masih aman di urutan keempat dan kelima. Sumatera Utara menempati berada di posisi keempat dengan koleksi 38 emas, 17 perak, dan 49 perunggu, diikuti Aceh dengan 32 emas, 28 perak, dan 33 perunggu.

