Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024: DKI Jakarta Melesat ke Posisi Pertama!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |07:21 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024: DKI Jakarta Melesat ke Posisi Pertama!
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@koni_dki)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024 akan diulas dalam artikel ini. DKI Jakarta pun kini melesat ke posisi pertama.

Ya, pundi-pundi medali sejumlah kontingen di PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus bertambah. Salah satunya dialami kontingen DKI Jakarta. Mereka kini total sudah meraih 213 medali!

PON XXI Aceh-Sumut 2024

DKI Jakarta sejauh ini sudah mendapatkan 75 medali emas. Selain itu, ada 73 medali perak dan 65 perunggu yang juga sudah didapatkan para wakil mereka.

Pencapaian ini membuat DKI Jakarta menggeser Jawa Timur yang sebelumnya ada di puncak klasemen. Kini, Jawa Timur sendiri ada di urutan ketiga pada klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Mereka juga tergeser Jawa Barat.

Kini, Jawa Barat ada di urutan kedua pada klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Total, mereka sudah meraih 216 medali, dengan rincian ada 74 medali emas, 71 perak, dan 71 perunggu.

Jawa Timur di posisi ketiga mengoleksi 197 medali. Rinciannya, ada 71 medali emas yang didapat, 65 perak, dan 61 perunggu.

Posisi lima besar dilengkapi oleh tuan rumah PON XXI Aceh-Sumut 2024. Ada Sumatera Utara di posisi keempat dan Aceh di urutan kelima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement