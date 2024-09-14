Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024: DKI Jakarta Melesat ke Posisi Pertama!

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 14 September 2024 akan diulas dalam artikel ini. DKI Jakarta pun kini melesat ke posisi pertama.

Ya, pundi-pundi medali sejumlah kontingen di PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus bertambah. Salah satunya dialami kontingen DKI Jakarta. Mereka kini total sudah meraih 213 medali!

DKI Jakarta sejauh ini sudah mendapatkan 75 medali emas. Selain itu, ada 73 medali perak dan 65 perunggu yang juga sudah didapatkan para wakil mereka.

Pencapaian ini membuat DKI Jakarta menggeser Jawa Timur yang sebelumnya ada di puncak klasemen. Kini, Jawa Timur sendiri ada di urutan ketiga pada klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Mereka juga tergeser Jawa Barat.

Kini, Jawa Barat ada di urutan kedua pada klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Total, mereka sudah meraih 216 medali, dengan rincian ada 74 medali emas, 71 perak, dan 71 perunggu.

Jawa Timur di posisi ketiga mengoleksi 197 medali. Rinciannya, ada 71 medali emas yang didapat, 65 perak, dan 61 perunggu.

Posisi lima besar dilengkapi oleh tuan rumah PON XXI Aceh-Sumut 2024. Ada Sumatera Utara di posisi keempat dan Aceh di urutan kelima.